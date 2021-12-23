محافظ بورسعيد يشهد أوبريت "بورسعيد من النصر إلى التنمية".. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أوبريت "بورسعيد من النصر إلى التنمية"، وذلك بميدان الشهداء "المسلة"، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى 65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، بحضور اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية وأهالي المحافظة.



وتضمن الأوبريت الذي شارك به مجموعة من الأطفال بطولات شعب بورسعيد في مواجهة دولة العدوان الثلاثي حتى التنمية وتحولها إلى قاطرة للتنمية في مصر.



وأذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من المواطنين حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان، بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومديرية التربية والتعليم.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.





احدي العروض الفنية بميدان الشهداء



المحافظ والقيادات التنفيذية



جانب من إحدى العروض الفنية



عبور السفينة ايفرجيفن في عروض العيد القومي



عروض للأطفال في أعياد بورسعيد









