اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:56 م
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محافظ الجيزة يطلق إشارة تطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كم من الهرم حتى الدائرى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:28 م
محافظ الجيزة يطلق إشارة تطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كم من الهرم حتى الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بالتزامن مع خطة الدولة فى تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري وما يتبعها من أنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين على الطريق أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشارة بدء توسعة وتطوير ورصف شارع عثمان محرم بطول 3 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري لتسهيل حركة المواطنين بذلك القطاع الحيوى وتحقيق التكامل المرورى مع اعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائرى.
 
حيث أكد المحافظ ان الدولة المصرية تولى أهتماماً كبيراً بقطاع الطرق الامر الذى انعكس على تحقيق طفرة غير مسبوقة ساهمت فى إحداث تنمية كبيرة بالعديد من القطاعات.
  
وأشار المحافظ بأن شارع عثمان محرم يعد أحد الشريان المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين مما سيساهم بشكل ملحوظ في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخط الرابعة من المشروع القومي لمترو الإنفاق والتي تستلزم غلق شارع الأهرام واستغلال تلك الشرايين المرورية لأعمال التحويلات.
 
وأضاف المحافظ بأن أعمال التطوير ستشمل علي إزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم ورصف طبقة الطريق وتطوير ارصفه المشاه والجزيرة الوسطي وتركيب أعمدة انارة حديثة.
 
وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنبيه علي الشركة المنفذة للاعمال بسرعة البدء في تنفيذ الطبقة الرابطة كمحرلة أولي الي جانب رفع كفاءة شارع مصرف الكنيسة لتيسير الحركة المرورية . 
 
وعاين محافظ الجيزة الموقف التنفيذى لأعمال ازاله العقارات المتعارضه مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق أحياء العمرانية والطالبية موجها رؤساء الأحياء المختصة بإنجاز نسب الاعمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.
 
كما وجه المحافظ بضرورة تطوير كافة المحلات الكائنة أسفل كوبري ترسا بشكل حضاري وبنموذج موحد لكي تتماشى مع أعمال التطوير التي سيشهدها الشارع .
 
كما شدد بضرورة التنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم أسفل كوبري ترسا لخدمة المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.
 
رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و محمود نور رئيس حي العمرانية و أشرف تامر رئيس حي الطالبية و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي
 

الجيزة

شارع عثمان محرم

تطوير الشوارع

رصف الطرق

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