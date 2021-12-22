محافظة الجيزة تزيل العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى بالمنيب

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة ، البدء في ازاله العقارات المتعارضه بنطاق منطقة المنيب بحي جنوب وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

في اطار تنفيذ اعمال مشروع توسعه الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظه الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

جدير بالذكر أنه يتم توسعة الطريق الدائرى بالكامل ضمن مخطط تطوير الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث يتم صرف التعويضات المالية للمتضررين من اعمال التوسعة.