اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى بالمنيب

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:58 م
محافظة الجيزة تزيل العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى بالمنيب توسعات الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة ، البدء في ازاله العقارات المتعارضه بنطاق منطقة المنيب بحي جنوب وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.
 
في اطار تنفيذ اعمال مشروع توسعه الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظه الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.
 
جدير بالذكر أنه يتم توسعة الطريق الدائرى بالكامل ضمن مخطط تطوير الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث يتم صرف التعويضات المالية للمتضررين من اعمال التوسعة.
 

الجيزه

توسعة الدائري

الطريق الدائرى

تعويضات الدائري

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