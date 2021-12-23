لماذا تستقر أسعار الخضروات والفواكهة فى الأسواق.. الشُعبة تجيب

كتب - إسلام سعيد

مع استمرار استقرار أسعار الخضروات والفواكه اليوم، قد يتساء البعض عن أسباب هذا الاستقرار، وهنا يؤكد حاتم النجيب أن السوق لم يشهد أية أزمات مع موجة الصقيع وهناك معروض يكفي ويزيد عن احتياجات السوق وهذا ما يؤمن ثبات الأسعار.

وسجلت الطماطم من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات، لوم تشهد الأسعار تحرك بسبب موجة الطقس حتي الآن

استقرار الأسعار هذه الفترة يعود ضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، ولفت إلي تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجعا إلى 3 جنيهات للكيلو .

أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.