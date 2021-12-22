اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:00 ص
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استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم.. ولا تأثير لموجة الصقيع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:00 ص
استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق اليوم.. ولا تأثير لموجة الصقيع خضراوات
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الخضروات والفواكه اليوم استقرارا ملحوظا سجلت الطماطم من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه في سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعاً 50 قرشا، وتسجل الكوسة 3 إلى 5 جنيهات، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومي 5 جنيهات، لوم تشهد الأسعار تحرك بسبب موجة الطقس حتي الآن
 
 
استقرار الأسعار هذه الفترة يعود ضخ معروض يكفي احتياجات الأسواق، ولفت إلي تراجع تراوح بين 15 إلى 30 % الشهر الماضى، بحسب ما أعلنته شعبة الخضروات وارجعت ذلك إلي أن المعروض المرتفع من الطماطم تسبب في تراجع أسعارها بواقع جنيه إلى جنيه ونصف في السوق.
 
وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجعا إلى 3 جنيهات للكيلو .
 
أما عن أسعار الفاكهة فتسجل 4 إلى 7 جنيهات بالنسبة للجوافة، والفراولة 10 إلى 15 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 7 جنيهات، الكاكا 9 إلى 15 جنيها.
 
 

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