عودة الحركة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد تسيير السيارات المتصادمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، عودة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة طوخ لطبيعتها، فور الانتهاء من تسيير السيارات التى وقع تصادم بسيط بينهم على الطريق، وسط انتشار رجال المرور على طول الطريق بالكوالين الثابتة والمتحركة حفاظا على سير الحركة المرورية بالطريق قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت المصدر، أن الحادث جاء خلال تهدئة إحد السيارات لتفادى الاصطدام بأحد المواطنين خلال عبوره الطريق الزراعى بمنطقة مزلقان زكى، ونظرا لسرعة السيارات حدث احتكاكات بين عدد من السيارات، وفور الانتقال تم العمل على تسيير الحركة المرورية وانصراف جميع السيارات من الطريق.

وكان طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام مزلقان ذكى بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية، شهد تعطل حركة المرور نتيجة تصادم 7 سيارات في اتجاه القاهرة، وحدوث مشاجرات بين السائقين وأصحاب السيارات، لاتهام بعضهم بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 7 سيارات نقل وملاكي ومكيروباص، أمام مزلقان ذكي بمدينة طوخ وتعطل حركة الطريق ومصالح المسافرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتجري الأجهزة المختصة المعاينات اللازمة بموقع الحادث، وكشف ملابسات التصادم وتسيير الحركة المرورية وسير السيارات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.