اليوم السابع
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عضو بغرفة صناعة الحبوب: السوق المحلى يستهلك 120 ألف طن عدس

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:34 م
عضو بغرفة صناعة الحبوب: السوق المحلى يستهلك 120 ألف طن عدس العدس
ماجد تمراز

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قال مجدي الوايلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر تتميز بوجبتين رئيسيتين، وهما الفول والكشري، ولهما طابع خاص لكل سائح يزور مصر، بالإضافة إلى شوربة العدس، موضحا أن مصر تستهلك في السوق المحلي 120 ألف طن عدس ما بين العدس الأسود والأصفر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "مصر بها 8 مصانع ضخمة لإنتاج أكثر من 240 ألف طن عدس، ولدينا العدس الإسناوي بالصعيد، ولكن نظرا لضعف إنتاجية الفدان، والتي وصلت لـ 270 كيلو، وفي ظل ارتفاع سعر الأسمدة، يتم استيراد العدس، واقتصاديا استيراده أرخص من إنتاجه".

وقال: "عندما نستورد الفول من أستراليا وكندا وإنجلترا، فهو أرخص من الفول المصري وزراعته، خصوصا وأن الفول لدينا فيه إصابة تسمى بالتفحم، لأنه مع التغيرات المناخية تتضرر المحاصيل، وهو بروتين نباتي لابد من تناول الإنسان له".


الفول

العدس

استيراد العدس

غرفة صناعة الحبوب

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