طبيب يقتل والدته فى المحلة بالغربية وشهود عيان يكشفون التفاصيل.. بث مباشر

الغربية - مصطفى عادل

قدم اليوم السابع، بثا مباشراً لتفاصيل واقعة قتل طبيب بشري لوالدته والشروع في قتل والده بعد مطاردته بسلاح أبيض في الشارع.



يقول نبيل البهنساوي أحد جيران المتهم وشاهد عيان على الواقعة لـ اليوم السابع إنه كان يجلس بمحل عمله وسمع صراخ في الشارع وخرج مسرعا وشاهد والد المتهم يجري في الشارع والمتهم يلاحقه حاملاً سكين ويحاول قتله.

وأضاف أن والد المتهم كان مصابا بجروح، وكان يستغيث ويقول "الولا قتل أمه وعايز يموتني".

وتابع أنه حاول دخول الشقة من البلكونة للاطمئنان على والدة المتهم، ولكن وجد البلكونة مغلقة، وبعد محاولات تمكن من الدخول وشاهد الأم مسجاة على الأرض وشبه عارية، وقام بسحب مفرش لسترها، ثم فوجئوا بالمتهم يطارد والده مرة أخرى ويحاول قتله.





وأشار إلى أن المتهم ظل يردد "أنا قتلتها وعايز اتعدم"، ونجح شباب المنطقة في السيطرة عليه وتوثيقه بالحبال وتسليمه للشرطة.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وما إن انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان تم تسليمها لذويها، وتم دفنها بمقابر أسرتها.



فى الوقت الذي تستكمل فيه النيابة العامة التحقيقات مع المتهم فور ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



وشهدت منطقة منشية الزهراء بالمحلة قيام المتهم بقتل والدته وشروعه فى قتل والده بآله حادة لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية الزهراء.



انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات متفرقة، وقيام نجلهما ويعمل طبيب بشرى، بارتكاب الواقعة، لمروره بأزمة نفسية، فتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



وكشف جيران المتهم ممن شاهدوا الواقعة، أن المتهم قام بخنق والدته وطارد والده بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة محاولا قتله ولكن تمكن الجيران من إنقاذه.



أوضح الجيران أن الشباب تمكنوا من السيطرة على المتهم وتوثيقه بالحبال وتسليمه للشرطة ونقل المصاب للمستشفى.