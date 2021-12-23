اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:57 ص
أكرم القصاص
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روسيا ولوكسمبورج تبحثان القضية الأوكرانية وأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:05 ص
روسيا ولوكسمبورج تبحثان القضية الأوكرانية وأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتيل، آفاق التسوية فى أوكرانيا وأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي.

 

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين - فى بيان - أن الرئيس الروسى قدم تقييما مبدئيا لتصرفات كييف المدمرة، والتى أدت إلى طريق مسدود فى عملية التفاوض لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية، مشددا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لمجموعة تدابير واتفاقات مينسك من قبل السلطات الأوكرانية.

 

وأوضح الكرملين ،فى بيانه، أن رئيس وزراء لوكسمبورج أيد المزيد من الاتصالات المكثفة بين الاتحاد الأوروبى وموسكو.

 

 

 


روسيا

لوكسمبورج

القضية الأوكرانية

أزمة المهاجرين

بيلاروسيا

بولندا

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