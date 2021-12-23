اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:50 م
أكرم القصاص
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رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 119 ألف طنا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:37 م
رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 119 ألف طنا ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة،وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6180 طن تشمل : 2150 طن فوسفات و 1650 طن رمل و 2380 طن زيت طعام .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79985 طن تشمل :  30363 طن ذرة و 18341 طن قمح و 716 طن خشب زان و 6900 طن خردة و 13184 طن حديد و 7000 طن سلاج و 1313 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 295 طن   .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 413 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و خرشوف و فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و برسيم و بصل و بردقوش و زعتر و ريحان و زيتون و كزبرة و ليمون و كتان ) و فواكه (  برتقال و يوسفي و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من  الامارات و هولندا و اسبانيا و بلجيكا و بولندا و أمريكا و سنغافورة  و المانيا و الصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 501 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1428 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119318 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142393 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1125 طن قمح متجه إلى صوامع  سوهاج  ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4111 شاحنة .
 


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