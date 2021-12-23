رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 119 ألف طنا

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة،وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6180 طن تشمل : 2150 طن فوسفات و 1650 طن رمل و 2380 طن زيت طعام .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79985 طن تشمل : 30363 طن ذرة و 18341 طن قمح و 716 طن خشب زان و 6900 طن خردة و 13184 طن حديد و 7000 طن سلاج و 1313 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 295 طن .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 413 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و خرشوف و فاصوليا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و برسيم و بصل و بردقوش و زعتر و ريحان و زيتون و كزبرة و ليمون و كتان ) و فواكه ( برتقال و يوسفي و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و هولندا و اسبانيا و بلجيكا و بولندا و أمريكا و سنغافورة و المانيا و الصين .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 501 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1428 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119318 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142393 طنا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1125 طن قمح متجه إلى صوامع سوهاج ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4111 شاحنة .
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