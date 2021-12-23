رئيس جامعة القناة: الانضباط وسرعة الأداء والدقة هى سمات المرحلة الحالية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أن سمات المرحلة الحالية لا بد أن تتسم بالانضباط و سرعة الأداء فى العمل والدقة والتركيز فى إنهاء المطلوب منا، مع توفير المناخ المناسب للحصول على أعلى مستوى في النهوض بالعمل ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم فى حضور هدى فرج أمين عام الجامعة بامناء الكليات و المسؤولين الماليين بها.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة العمل فى بيئة أمانة تتسم بالاحترام المتبادل و العمل المنضبط ، كما طلب من أمناء الكليات مزيد من النشاط والحركة المستمرة داخل أرجاء كلياتهم لتحسين الأداء، وحل المشاكل وتفادى الأخطاء على أرض الواقع.

كما شدد مندور على المسؤلين الماليين ضرورة الدقة و المراجعة الجيدة فى كافة الشئون المالية ، مؤكدا على أنه لن يسمح بوجود أي مخالفة تنتج عن عدم التركيز أو عدم تحرى الدقة.

و فى كلمتها قدمت هدى فرج امين عام الجامعة باسم جميع العاملين التهنئة لرئيس الجامعة على توليه رئاسة الجامعة، موضحه أن جميع العاملين بالجامعة تعمل على قلب رجل واحد لتحسين كفاءة العمل ، مؤكده أن الجميع جاهز لتقديم الدعم الكامل لرفع شأن الجامعة .



و فى نهاية الاجتماع استمع رئيس الجامعة إلى أهم المشاكل و المعوقات التى تقابلهم داخل الكليات ، و وعدهم بسرعة العمل على حلها.



اجتماع رئيس جامعة القناة



الإجتماع



جانب من الإجتماع



