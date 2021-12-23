اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير أراضى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:46 م
رئيس الوزراء يتابع موقف توفير أراضى المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باللواء ناصر فوزي، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، من بينها مقترحات تدقيق الحدود الإدارية لعدد من المحافظات.
 
وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بعنصر "التخطيط" باعتباره ضمانة رئيسية لحسن استغلال موارد الدولة ومن بينها الأراضي، بما يحقق أهداف التنمية، وكذا يحقق البعد الاقتصاد المنشود، ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.  
 
وشهد الاجتماع استعراض موقف توفير أراضي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، واستصدار القرارات الإدارية الخاصة بها، فضلاً عن متابعة موقف توفير الأراضي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء هذه المحطات في المدن والمناطق الساحلية.
 
كما عرض اللواء ناصر فوزي الرؤية المتكاملة للمشروعات التنموية لبوابة مصر الجنوبية، بما يشمل المشروعات العمرانية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وكذا ما يخص مشروعات البنية التحتية، والتي تتضمن رفع كفاءة الموانئ البحرية، أو إنشاء موانئ جديدة، إلى جانب أعمال تنفيذ الطرق الجديدة، ومشروعات السكك الحديدية.

سكن لكل المصريين

مجلس الوزراء

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: هدف الحكومة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:13 م

رئيس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: لولا الإرادة السياسية للرئيس السيسى ومتابعته لسير العمل ما كانت الحكومة موجودة هنا اليوم.. مدبولى: المشروع عنوان للجمهورية الجديدة.. وكنا "نتحدى التحدى"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:27 م

فى أول مؤتمر صحفى من العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلن بدء الانتقال التدريجى للوزارات.. ويؤكد: ما تشهده العاصمة إعجاز بكل المقاييس.. وندرس عدة سيناريوهات فيما يتعلق بإعادة هيكلة دعم السلع.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة