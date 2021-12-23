ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ختام فعاليات الأسبوع الأول من المعسكرات الكشفية لفرق الأشبال والكشافة والكشاف المتقدم لطلاب خمس مناطق أزهرية هى (الإسماعيلية والغربية وسوهاج والأقصر وأسوان)، والمُقام على أرض مدينة الأقصر على مدار أسبوعين.

وشارك فى ختام الأسبوع الأول من كل من أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر، وإبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، وفضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث وضح مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، إلى أنه تم تكريم الطلاب والقادة المتميزون بالمعسكر وذلك بهدف غرس الانضباط وقيم الولاء والانتماء وتنشيط الحركة الكشفية على مستوى المعاهد الأزهرية وتخلل المعسكر رحلات خلوية وزيارات لمعابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت ومقابر الملوك بالبر الغربي،وكذلك استعراض وتقييم أعمال الطلاب الموهوبين والمخترعين على مستوى المعاهد الأزهرية بالأقصر.

وكانت قد أجرت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، مناظرات شخصية للتلاميذ ذوي الإعاقة بالمعاهد الأزهرية للتحقق من شروط الدمج التعليمي، وذلك تنفيذا لقرار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وتكونت اللجنة من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة رئيساً، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وكيلاً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، والدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والأستاذ فهد محمد الصغير منسق الدمج بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، حيث كانت مهمة اللجنة مراجعة قبول دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمنطقة ومناظرة الحالات التي تستدعى ذلك للبت فيها وفقاً للمستندات المقدمة واعتماد أعمالها بشكل نهائي من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية (1)



ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية (2)



ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية (3)



ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية (4)



ختام الأسبوع الأول بالمعسكر الكشفي بالأقصر الأزهرية (5)