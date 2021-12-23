تصبغ الجلد مشكلة شائعة في الشتاء.. وصفات تجميل للتغلب عليها

كتبت إيناس البنا

في الطبقات العميقة من البشرة توجد خلايا تنتج الميلانين وهي الصبغة التي تعطي الجلد لونه، يحمي الميلانين الجلد من أشعة الشمس، ويزداد عند التعرض للشمس ويتحرك لأعلى، أو ينتقل إلى الطبقات العليا من الجلد إلى سطح الجلد، وهذا هو السبب في أن الجلد يتعرض للاسمرار عند التعرض للشمس.

تأثير شمس الشتاء على الجلد



خلال فصل الشتاء، نحب أن نستلقي بأشعة الشمس، هذا لا يتسبب فقط في اسمرار الجلد، ولكن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور بقع داكنة أو تصبغ الجلد، لأن الميلانين ينتقل بطريقة غير متساوية، وقد يكون السبب داخليًا، لكن التعرض لأشعة الشمس يجعلها مرئية على الوجه في شكل بقع داكنة، يؤدي التعرض المتكرر للشمس إلى ظهور البقع بشكل أكثر وضوحًا واستمرارية.

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، في الشتاء، يفقد الجلد أيضًا الرطوبة ويصبح جافًا، وهذا يجعل البقع أكثر وضوحا على سطح الجلد.

ضع الكريم الواقي من الشمس



الجانب الأول من العلاج هو الحماية من أشعة الشمس، فالحماية الجسدية هي الحل الوحيد، بمظلة أو قبعة، وأيضًا بوضع واقٍ من الشمس قبل الخروج في الشمس.

اختر واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 20 أو 25، ويجب وضع الواقي من الشمس قبل 20 دقيقة من التعرض للشمس، للسماح للجلد بامتصاصه، كما يجب إعادة تطبيقه إذا كنت في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

لا تتجاهل المرطبات



خلال فصل الشتاء ، يجب أن يظل الجلد رطبًا في جميع الأوقات ، خاصةً إذا كان الجلد طبيعيًا إلى جاف، في الليل ، بعد التطهير ، ضعي كريمًا مغذيًا ودلكي به بضع قطرات من الماء، يساعد ذلك على تحسين قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

استخدام مقشرات للوجه



يساعد استخدام المقشرات والأقنعة أيضًا على إزالة خلايا الجلد الميتة والصبغات الموجودة بها، ويساعد ذلك في جعل البقع الداكنة افتح تدريجيًا، يمكن للعناية الخارجية، في حد ذاتها، إزالة التصبغ بشكل دائم، بشرط اتباع الرعاية الوقائية بعد ذلك، حتى عندما تختفي البقع المصطبغة، يجب الاستمرار في استخدام واقي الشمس أو واقي الشمس.

العلاجات المنزلية للبشرة في الشتاء



التنظيف



اخلطي 3 ملاعق كبيرة من دقيق اللوز (لوز مطحون) مع نصف كوب لبن، ويوضع على الوجه والرقبة، افركي بلطف، خاصة على البقع الداكنة واغسليها، يساعد على إزالة السمرة.

لحروق الشمس



وضع الحليب البارد يوميًا، باستخدام الصوف القطني، لا يساعد فقط على تهدئة البشرة، بل يحافظ عليها أيضًا ناعمة، كما أنه يجعل لون البشرة أفتح على مدار فترة من الزمن إذا تم استخدامه يوميًا.

للبقع الداكنة



اخلطي رشة كبيرة من الملح الخشن مع الكريمة، ضعيه فقط على المناطق ذات البقع الداكنة وافركي برفق، ثم يغسل، بعدها ضعي الحليب البارد واغسليه بعد 15 دقيقة، افعلى هذا مرتين في الأسبوع.

للبقع الداكنة



أضيفى القليل من الكركم إلى اللبن الرائب وطبقه يوميًا على الوجه بالكامل، اغسليه بعد 20 إلى 30 دقيقة.

امزج 3 ملاعق صغيرة من الشوفان مع لب البابايا الناضج وملعقة صغيرة من اللبن الرائب في عجينة سميكة.

يوضع ويغسل بعد 20 دقيقة، يناسب هذا القناع البشرة الجافة والدهنية.