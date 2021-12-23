تشميع ورشتين و رفع 703 حالة اشغال طريق مخالف بالبحيرة

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية ، للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن: رفع 703 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن ( 493 حالة بدمنهور - 75 حالة بابوحمص - 40 حالة بالدلنجات - 95حالة بحوش عيسى ).

كما تم غلق ورشتين لعدم الالتزام بمواعيد قرارات الغلق برشيد ، وتحرير 4 محاضر لعدم ارتداء كمامات بكوم حمادة.





ازالة اشغالات



غلق



جانب من ازالة الأشغالات



حملة ازالة



حملة مكبرة



