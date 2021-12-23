اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
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تشميع ورشتين و رفع 703 حالة اشغال طريق مخالف بالبحيرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:55 م
تشميع ورشتين و رفع 703 حالة اشغال طريق مخالف بالبحيرة جانب من الحملة
فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية ، للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن: رفع 703 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن ( 493 حالة  بدمنهور - 75 حالة بابوحمص - 40 حالة بالدلنجات - 95حالة بحوش عيسى ).

كما تم غلق ورشتين لعدم الالتزام بمواعيد قرارات الغلق برشيد ، وتحرير 4 محاضر لعدم ارتداء كمامات بكوم حمادة.
 

ازالة اشغالات
ازالة اشغالات

 

الاشغالات
غلق

 

 

جانب من ازالة الأشغالات
جانب من ازالة الأشغالات

 

 

حملة ازالة
حملة ازالة

 

 

حملة مكبرة
حملة مكبرة

 


 


محافظة البحيرة

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البحيرة

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