تحرير 509 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الخميس، من تحرير 509 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط توك توك حجز إدارى بناء على قرار المحافظ، والتصالح الفورى فى 79 مخالفة، وتحرير 119 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 74 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 73 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 114 مخالفة متنوعة، وتحرير 48 حالة مسببات الحوادث.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .