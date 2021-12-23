اليوم السابع
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بوتين: الأمريكيون كذبوا علينا بوقاحة ووسعوا الناتو شرقا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:51 م
بوتين: الأمريكيون كذبوا علينا بوقاحة ووسعوا الناتو شرقا بوتين
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأمريكيين كذبوا علينا بوقاحة ووسعوا الناتو شرقا باتجاه حدودنا الغربية على 5 مراحل، مشددا على رفض بلاده القاطع لوجود حلف شمال الأطلسى على الحدود قائلا: "موقفنا غير مرتبط بنتائج التفاوض مع الغرب بل بضمان أمننا ونرفض وجود الناتو على حدودنا".

وأضاف الرئيس الروسى فى مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا، معلقا: "نريد ضمان الأمن لروسيا وأوضحنا أن أي تحرك للناتو شرقا غير مقبول".

وأشار بوتين إلى أن ضمان أمن روسيا هو ما يضمن عدم وجود أي تحرك ضد أوكرانيا.


بوتين

روسيا

الناتو

اوكرانيا

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