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بايدن يحسم ملف ترشحه لانتخابات 2024: سأفعل ذلك إذا كنت "بصحة جيدة"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:25 ص
بايدن يحسم ملف ترشحه لانتخابات 2024: سأفعل ذلك إذا كنت "بصحة جيدة" بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، على افتراض أنه لا يزال بصحة جيدة خلال مقابلة مع شبكة ايه بي سي مساء أمس.

قال بايدن عندما سئل عما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه: "نعم، لكن انظر ، أنا أحترم القدر كثيرًا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت في صحة جيدة الآن ، إذا كنت بصحة جيدة ، فعندئذ في الواقع ، ساترشح مرة أخرى ".

سأل المضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيرشح نفسه حتى لو كان ذلك يعني إعادة المباراة ضد الرئيس السابق ترامب مرة اخري، وابتسم بايدن بابتسامة عريضة قبل الرد  قائلا: "أنت تحاول إغرائي الآن."

وأضاف: "بالتأكيد ، لماذا لا أعارض دونالد ترامب إذا كان هو المرشح؟"، مشيرا الى أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.

وبحسب التقرير، قال البيت الأبيض مرارًا إن بايدن يعتزم الترشح مرة أخرى ، وهو مصدر متكرر لعدم اليقين بسبب عمره - سيبلغ 81 عامًا في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جانبها، صرحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي أنها والرئيس جو بايدن لم يناقشا خططهما لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها عام 2024 على الرغم من إصرار بايدن ومساعديه وحلفائه على أنه سيسعى لولاية ثانية.

قالت هاريس لصحيفة وال ستريت جورنال إنها لم تتحدث أبدًا عن عام 2024 مع بايدن لأن عدم اليقين بشأن خطط بايدن يغذي التوتر بين الديمقراطيين: "لن أتحدث عن محادثاتنا ، لكنني سأخبرك بهذا دون أي غموض: نحن لا نتحدث ولا نتحدث عن إعادة الانتخاب ، لأننا لم نكمل عامنا الأول ونحن وسط جائحة"


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