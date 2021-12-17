كاملا هاريس لـ"وال ستريت": لم أناقش الترشح لانتخابات 2024 مع بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

صرحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي أنها والرئيس جو بايدن لم يناقشا خططهما لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها عام 2024 على الرغم من إصرار بايدن ومساعديه وحلفائه على أنه سيسعى لولاية ثانية، وفقا لصحيفة وال ستريت جورنال.

قالت هاريس لصحيفة وال ستريت جورنال إنها لم تتحدث أبدًا عن عام 2024 مع بايدن لأن عدم اليقين بشأن خطط بايدن يغذي التوتر بين الديمقراطيين: "لن أتحدث عن محادثاتنا ، لكنني سأخبرك بهذا دون أي غموض: نحن لا نتحدث ولا نتحدث عن إعادة الانتخاب ، لأننا لم نكمل عامنا الأول ونحن وسط جائحة".

وعندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى ، قالت كامالا هاريس ، "سأكون صريحة للغاية: لا أفكر في الأمر ، ولم نتحدث عنه".

من جانبها، أوضحت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي أن بايدن سيخوض الانتخابات مع هاريس في عام 2024، حيث سأل مراسل جان بيير: "فقط للتوضيح ، يقول الرئيس إنه يخطط للترشح مرة أخرى ، هل يعني وجود هاريس ضمن الفريق؟" واجابت بيير: "نعم يفعل. لا يوجد تغيير".

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، مرارًا وتكرارًا ، إن بايدن يخطط للترشح مرة أخرى. وقالت بساكي: "الرئيس لديه كل النية في الترشح لإعادة انتخابه".

قال السناتور السابق كريس دود (ديمقراطي من كونيتيكت) ، وهو صديق قديم لبايدن ، الشهر الماضي : "الشيء الوحيد الذي سمعته يقوله هو أنه يخطط للترشح مرة أخرى. وأنا سعيد لأنه كذلك".