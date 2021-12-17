اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كاملا هاريس لـ"وال ستريت": لم أناقش الترشح لانتخابات 2024 مع بايدن

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:03 م
كاملا هاريس لـ"وال ستريت": لم أناقش الترشح لانتخابات 2024 مع بايدن بايدن وهاريس
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي أنها والرئيس جو بايدن لم يناقشا خططهما لانتخابات الرئاسة المقرر عقدها عام 2024 على الرغم من إصرار بايدن ومساعديه وحلفائه على أنه سيسعى لولاية ثانية، وفقا لصحيفة وال ستريت جورنال.

 

قالت هاريس لصحيفة وال ستريت جورنال إنها لم تتحدث أبدًا عن عام 2024 مع بايدن لأن عدم اليقين بشأن خطط بايدن يغذي التوتر بين الديمقراطيين: "لن أتحدث عن محادثاتنا ، لكنني سأخبرك بهذا دون أي غموض: نحن لا نتحدث ولا نتحدث عن إعادة الانتخاب ، لأننا لم نكمل عامنا الأول ونحن وسط جائحة".

 

وعندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى ، قالت كامالا هاريس ، "سأكون صريحة للغاية: لا أفكر في الأمر ، ولم نتحدث عنه".

 

من جانبها، أوضحت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي أن بايدن سيخوض الانتخابات مع هاريس في عام 2024، حيث سأل مراسل جان بيير: "فقط للتوضيح ، يقول الرئيس إنه يخطط للترشح مرة أخرى ، هل يعني وجود هاريس ضمن الفريق؟" واجابت بيير: "نعم يفعل. لا يوجد تغيير".

 

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، مرارًا وتكرارًا ، إن بايدن يخطط للترشح مرة أخرى. وقالت بساكي: "الرئيس لديه كل النية في الترشح لإعادة انتخابه".

 

قال السناتور السابق كريس دود (ديمقراطي من كونيتيكت) ، وهو صديق قديم لبايدن ، الشهر الماضي : "الشيء الوحيد الذي سمعته يقوله هو أنه يخطط للترشح مرة أخرى. وأنا سعيد لأنه كذلك".


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

كامالا هاريس

بايدن

البيت الأبيض

الرئاسة الامريكية 2024

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقطات بايدن تتوالى.. جو يصف نائبته بـ"الرئيس هاريس".. فيديو

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:40 م

كامالا هاريس × 2021.. فرصة ثانية لـ"حلم كلينتون" الذى لم يكتمل.. صحف غربية تكشف خطة إنقاذها من "التلوث السياسي".. اتجاه بين الديمقراطيين للدفع بها فى 2024.. "صحة الرئيس" وترميم العلاقات مع باريس يرجحان كفتها

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 12:30 م

واشنطن بوست: مغادرة الموظفين العاملين مع كامالا هاريس يثير تساؤلات بشأن قيادتها

الأحد، 05 ديسمبر 2021 11:15 ص

تايمز: كامالا هاريس وبيت بوتيجيج يضعان الرئاسة نصب أعينهما مع تراجع نجم بايدن

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة