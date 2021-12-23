بايدن عن نقص اختبارات كورونا: ليس فشلا من الإدارة.. وأتمنى لو طلبت المزيد مبكرا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن النقص الحالي فى اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليس فشل لإدارته ، لكنه أعرب عن أسفه لأنه لم يكثف الإمدادات في وقت قريب قبل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة ايه بي سي: "لا أعتقد أنه فشل من الإدارة .. يمكنك أن تجادل بأنه كان يجب أن نعرف منذ عام، قبل ستة أشهر ، قبل شهرين ، قبل شهر كنت أتمنى لو فكرت في طلب نصف مليار اختبار قبل شهرين"، عقب اعلان إدارته انها ستشتري 500 مليون اختبار منزلي للكشف عن الإصابة بكورونا لمنح أي أمريكي يريد اختبارًا مجانيًا.

ووفقا للشبكة، تقوم الإدارة بتدشين موقع على شبكة الإنترنت للمساعدة في توزيع الاختبارات وتتوقع البدء في تسليمها الشهر المقبل على الرغم من أن أسئلة مثل آلية التسليم وعدد الاختبارات التي يمكن لكل عائلة طلبها لم تتم الإجابة عليها بعد.

وفي الوقت نفسه ، تعاني المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من نقص في الاختبارات في المنزل ، وتشهد المواقع العامة طوابير طويلة بينما يسعى الأمريكيون إلى إجراء اختبارات كورونا قبل العطلات في الوقت الذي تتزايد فيه حالات أوميكرون ، الذي أصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال المقابلة، أصر بايدن على أنه في حين أن خبراء الصحة يعرفون أن المزيد من المتغيرات المعدية من كورونا ممكنة ، فإن إدارته وخبراء آخرين لم يروا يتوقعوا ظهور أوميكرون، قائلا" لم يره أحد قادم لا أحد في العالم بأسره".

ولدى سؤاله عما إذا كان الوضع الحالي من خلال الاختبارات جيدًا بما يكفي بعد عامين من انتشار الوباء ، أجاب بايدن ، "لا شيء كان جيدًا بما فيه الكفاية".

وقال بايدن إن أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم يمكنهم التجمع بأمان مع بعضهم البعض في عيد الميلاد، على الرغم من أنه أوصى بأن يختبر الأفراد أنفسهم مسبقًا للتأكد من عدم اصابتهم مشيرا الة انه وافراد اسرته سيخضعون لاختبارات قبل العطلة