توزيع 500 مليون اختبار كورونا مجانا أبرزها.. اعرف خطة بايدن لمواجهة أوميكرون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكى سيعلن اليوم الثلاثاء، عن خطوات جديدة لمواجهة الزيادة الهائلة فى إصابات كورونا بالولايات المتحدة، من بينها استعداد ألف من المتخصصين الطبيين العسكريين لتقديم المساعدة للمستشفيات، وتأسيس مواقع اختبارات فيدرالية جديدة، ونشر المئات من مراكز التلقيح الفيدرالية، وشراء 500 مليون اختبار سريع لتوزيعها على الجمهور مجانا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات التى كشف عنها مسئولان رفيعا المستوى بالإدارة، جاءت بعد ارتفاع إصابات كورونا، لاسيما فى شمال غرب البلاد، والتى تسبب فيها متغير أوميكرون، فى الوقت الذى يستعد فيه الأمريكيون للاحتفال بالكريسماس.

ولن تكون ملايين الاختبارات، التى تنوى الإدارة شرائها، متاحة قبل يناير، وفقا للمسئولين، اللذين أضافا أن الحكومة تنوى إنشاء موقع إلكترونى يمكن من خلاله أن يطلب الناس إرسال الاختبارات إلى منازلهم بدون رسوم.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس ، الاثنين، أن إدارة بايدن لا تنوى فرض عمليات إغلاق جديدة من جراء إنتشار متحورأوميكرون عبر الولايات المتحدة.

وأوضحت جين ساكى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قائلة: "إن الرئيس جو بايدن سيصدر تحذيرا خلال خطابه اليوم الثلاثاء عن وباء فيروس كورونا المستجد من أن الأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا سيكونون عرضة لخطر الإصابة بالفيروس مما سيضطرهم لدخول مستشفيات للعلاج، وأنهم ربما يكونون عرضة أيضا لخطر الوفاة".

وأضافت ساكى " إن هذا الخطاب لن يكون خطابا عن عمليات اغلاق بالولايات المتحدة ، ولكنه سيوضح للأمريكيين مزايا التطعيم ضد كورونا والخطوات التى سنتخذها لزيادة الفحوصات الطبية ، بالاضافة إلى المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كورونا " .