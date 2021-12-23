القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب بالاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن عاطل اعتدى على المجني عليه بسبب خلافات بينهما سابقة.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.