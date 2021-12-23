العراق يحذر مواطنيه من متحور "أوميكرون"

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حذرت وزارة الصحة العراقية من أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على الأبواب، داعية إلى الالتزام بشروط الوقاية.

وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إن وزارة الصحة، تستعد لنشر فرق رقابية جوالة في المؤسسات الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات لمتابعة تطعيم الموظفين والطلبة والالتزام بشروط الوقاية تحسباً من ظهور المتحور الجديد "اوميكرون".

وأوضح أن "دخول الفيروس الى البلاد اصبح قريباً، خصوصاً بعد تسجيل إصابات في الدول الإقليمية والمجاورة، ما يزيد من احتمالية انتقاله إلى العراق".

ولفت إلى إكمال الوزارة استعداداتها الخاصة بالموجة الرابعة منذ الأسابيع الماضية بعد انحسار الموجة الثالثة وتسجيل انخفاض بالإصابات والوفيات ضمن الموقف الوبائي.