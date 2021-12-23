اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:54 م
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الصحة: فحص مليونين و378 ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:23 م
الصحة: فحص مليونين و378 ألف طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لمليونين و 378 ألفًا و867 أطفال من حديثي الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 139 ألفًا و 484 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 13 ألفًا و 218 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته.
 
وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 6906 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
ولفت "عبدالغفار" إلى أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.
 
وذكر "عبدالغفار" أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل، يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.
 
ونوه إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.

الصحة

ضعف السمع

الاطفال حديثى الميلاد

فقدان السمع

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