محافظ البحيرة: تطعيم 92.5% طفل ومد فترة التطعيم الخميس والجمعة

البحيرة - ناصر جودة

تقدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بخالص شكره وتقديره لكافة المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز، على الجهد المبذول فى نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 92.5٪ من الأطفال المستهدفين .

وأهاب محافظ البحيرة، بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم الأطفال المتبقيين حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى مشاركة 2998 فريقًا ثابتًا ومتحركًا فى الحملة.

و أضاف المحافظ، أنه تم مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومى الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، نظرًا لإصابة بعض الأطفال بالبرد فى الفترة الحالية، لسوء الأحوال الجوية.