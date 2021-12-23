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الصحة الفرنسية: 88 ألف إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:52 م
الصحة الفرنسية: 88 ألف إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة كورونا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، إن 88 ألف إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت فرنسا عن تسجيل عدد قياسي في إصابات كورونا في بلادها وصل إلى 84,272 حالة إصابة بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون.

وكانت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، وأوضحت قناة "سكاى نيوز" أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله، إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.


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