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عدد قياسي في إصابات فيروس كورونا بفرنسا عند 84272 حالة جديدة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:59 م
عدد قياسي في إصابات فيروس كورونا بفرنسا عند 84272 حالة جديدة مواجهة فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت فرنسا عن تسجيل عدد قياسي في إصابات كورونا في بلادها وصل إلى 84,272 حالة إصابة بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن فرنسا تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون.

وكانت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، وأوضحت قناة "سكاى نيوز" أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله، إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

 

 


فرنسا

إصابات

كورونا

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