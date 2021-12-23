الخارجية الروسية: لن نقبل الشروط الأمريكية لإجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده لن تقبل أي شروط مسبقة من واشنطن فيما يتعلق بالعمل المستقبلي لإضفاء الطابع الرسمي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.



وأضاف ريابكوف - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "نود أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات التي وضعناها على الورق على الفور حتى تأخذ شكل اتفاقيات تعاقدية، وإذا طلبت الولايات المتحدة، أن ننفذ بعض الأنشطة على أراضينا كشرط مسبق - وهو ما سيروق لواشنطن ولحلف الناتو أو ما يرغب الأمريكيون في تقديمه كشرط مسبق للعمل المستقبلي بناء على طلب كييف، فلن يجدي ذلك نفعا".



وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أنه حال حدوث شيء من هذا القبيل، ستصل روسيا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة "تفتقر إلى الإرادة السياسية لعقد اتفاقات" وتستغل هذه التطورات "للتغطية على سياستها المستمرة الرامية إلى استخدام أراضي أوكرانيا ودول أخرى لأغراض عسكرية ضد روسيا، وهذا ما دفعنا لطرح هذه الاقتراحات".



وتابع ريابكوف: "أنه في ظل هذه الظروف، فإن مسؤولية التوترات المستقبلية - والتي تبدو حتمية في مثل هذا الوضع - سيتحملها الأمريكيون وحلفاء الولايات المتحدة".