الاتحاد الأوروبى يخصص 15 مليون يورو فى أزمة الغذاء بمنطقة الساحل الإفريقى

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خصص الاتحاد الأوروبى 15 مليون يورو كتمويل إنسانى إضافى لمنطقة الساحل الأفريقي، استجابة لأزمة الغذاء غير المسبوقة التى أثرت على أكثر من 8.7 مليون شخص فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر وموريتانيا.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية أن مفوض إدارة الأزمات ، يانيز لينارتشيتش قال "إنه فى وقت سابق من هذا العام، أعاد الاتحاد الأوروبى تأكيد إلتزامه بمنطقة الساحل، وأكد على أهمية شراكتنا مع المنطقة. والمساعدات الإنسانية الإضافية المخصصة اليوم هى مؤشر على استعدادنا للمساعدة فى تلبية الاحتياجات المتزايدة - ونقص التمويل - فى بوركينا فاسو ومالى وموريتانيا والنيجر ، وتقديم المساعدة للأفراد الأكثر ضعفًا من السكان فى منطقة الساحل ".

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة الغذاء فى بوركينا فاسو والنيجر ومالى وموريتانيا مستوى قياسيًا مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة وتشير التقديرات الأولية إلى أزمة غذائية كبيرة خلال الموسم الأعجف لعام 2022 ، وهى الفترة الفاصلة بين مواسم الحصاد والتى عادةً ما تستمر من من مايو إلى أغسطس.

وأفاد برنامج الأغذية العالمى بوجود فجوات تمويلية خطيرة تؤثر على قدرته على مساعدة الناس خلال موسم العجاف فى منطقة الساحل.

يأتى التمويل الذى تم الإعلان عنه اليوم بالإضافة إلى مبلغ 54 مليون يورو الذى تم تخصيصه بالفعل هذا العام لبلدان الساحل الأربعة هذه من أجل الغذاء التغذية.

يشار إلى أن تتزايد الاحتياجات الإنسانية فى منطقة الساحل (بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالى وموريتانيا والنيجر ونيجيريا) تزداد بسبب الصراعات العنيفة المتزايدة والفقر المدقع وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية غير المسبوق.

وخلال عام 2021 ، قبل تخصيص هذا التمويل الإضافى ، كان التمويل المخصص لهذه البلدان الأربعة للغذاء التغذية على النحو التالي: بوركينا فاسو: 19.7 مليون يورو و مالي: 15 مليون يورو وموريتانيا: 6.9 مليون يورو والنيجر: 12.3 مليون يورو .