ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 75.53 دولار و72.97 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، حيث سجلت 75.53دولارللبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي72.97 دولار للبرميل.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، الإفراج عما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وأوضحت حكومة كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذه القرار يأتي في إطار المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وبعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها، رغم أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا عزز الطلب على الطاقة.

وأكدت الحكومة إن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.

وسجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 2.6%، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%.