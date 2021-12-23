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أسعار العملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:31 ص
أسعار العملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-12-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة بمصر، واستقر كلا من سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.70 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الدينار الكويتى والجنيه الإسترلينى وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.70 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.86 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.70 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.23 جنيه للشراء، و 55.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.22 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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