أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 748.390 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 370.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.07%، والعرب على 10.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، 472.2 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 14052 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2191 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3927 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1137 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.676 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.26%.

- حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-2 بسعر إغلاق 2.011 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 19.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بسعر إغلاق 41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.636 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.91%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 13.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 119.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.31%.