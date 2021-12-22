أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-12-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، 20-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقى نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق.

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 325.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19% والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 87.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.3 مليون جنيه، 106.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3947 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1136 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 19.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.61%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 160.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 26.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.72%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 122.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 27.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.964 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 26.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.26%.