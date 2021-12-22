وداعا للانفلات وأهلا بالتنمية.. رسائل الرئيس السيسى من الصعيد "إنفوجراف"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:

على مدار 60 سنة تم البناء على أراضى الزراعة رغم وجود الصحراء البناء على الأرض الزراعية يقضى على فرص العمل بالريف أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار فى الصعيد التحدى الحقيقى ترك ثقافة السكن على الأرض الزراعية والذهاب للمدن الجديدة استصلاح مليون فدان يحتاج 300 مليار جنيه

هكون راضى لما دخل المواطن يوصل 10 أو 20 ألف جنيه شهريا