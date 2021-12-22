اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وداعا للانفلات وأهلا بالتنمية.. رسائل الرئيس السيسى من الصعيد "إنفوجراف"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:47 م
وداعا للانفلات وأهلا بالتنمية.. رسائل الرئيس السيسى من الصعيد "إنفوجراف" رسائل الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:
 
bad29e29-6121-4c02-b60e-b04c904bdf55
 
 
على مدار 60 سنة تم البناء على أراضى الزراعة رغم وجود الصحراء
 
البناء على الأرض الزراعية يقضى على فرص العمل بالريف
 
أنفقنا تريليون جنيه لتعويض غياب التنمية والاستثمار فى الصعيد
 
التحدى الحقيقى ترك ثقافة السكن على الأرض الزراعية والذهاب للمدن الجديدة
 
استصلاح مليون فدان يحتاج 300 مليار جنيه

هكون راضى لما دخل المواطن يوصل 10 أو 20 ألف جنيه شهريا


السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

دخل الفرد فى مصر

متوسط الدخل فى مصر

الحد الأدنى للأجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة