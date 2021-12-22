اليوم السابع
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مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها المزلقان بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:14 م
مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها المزلقان بالقناطر الخيرية قطار _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت طالبة بكلية حقوق بجامعة بنها، مصرعها اليوم، إثر اصطدامها بقطار "منوف - القاهرة" أثناء عبورها المزلقان بمدينة القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة إلى لمشرحة مستشفى القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث اصطدام قطار رقم 537 "القاهرة - منوف"، بإحدى الفتيات ولقيت مصرعها فى الحال.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، على الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الفتاة تدعى "هاجر.م.ع" طالبة بالفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة بنها، ومقيمة بمدينة القناطر الخيرية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مصرع طالبة

القناطر الخيرية

مزلقان القطار

مديرية امن القليوبية

محافظة القليوبية

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