مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. أولى مدن الجيل الرابع فى الصعيد بـ5 مليارات جنيه

أسيوط - هيثم البدرى

يعتبر مشروع "مدينة ناصر، أو الهضبة" حلم طال انتظاره لكل أهالى محافظة أسيوط، بعد ارتفاع أسعار العقارات حتى وصل المتر الواحد إلى 150 ألف جنيه وأكثر في بعض المناطق، حتى تحقق على أيدى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارته لأسيوط لافتتاح محطة كهرباء غرب وفاجأ الجميع بقراره لأهالى أسيوط بتكليف وزير الإسكان بإعداد مخطط الهضبة وطرحها خلال 60 يوما من موعد مروره بهذا المكان، وتحقق الحلم الذى بلغ تكلفته حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه، وجرى الانتهاء من العديد من الوحدات السكنية والتجارية.

وجاء تصميم مدينة ناصر الجديدة التى أطلقت على اسم الزعيم جمال عبد الناصر بمنطقة الهضبة الغربية بمحافظة أسيوط لتكون أولى مدن الجيل الرابع فى صعيد مصر، وأولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بها ووجه بسرعة الانتهاء منها فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد بالهضبة الغربية يساهم فى حل مشاكل الإسكان، ويحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية.



فى سياق متصل، كان واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بتفقد أعمال تطوير وإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى حتى مطار أسيوط ومدخل مدينة ناصر الجديدة وذلك للوقوف على سير الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وحسنى درويش رئيس مركز مدينة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ومسئولى هيئة الطرق والكبارى بالمحافظة وطلاب ومعلمى التعليم الفنى بمدارس ديروط الصناعية العسكرية ومنفلوط الصناعية المشتركة وبدر الصناعية بمركز الفتح وأسيوط الثانوية الزخرفية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التشجير ودهان البلدورات والأرصفة وأعمدة الكهرباء بواسطة طلاب ومعلمين التعليم الفنى ضمن أعمال مبادرة "يلا نطورها ونجملها بالتعليم الفني" لتطوير وتجميل الطرق الرئيسية بالمحافظة وبطريق مطار أسيوط الدولى بمشاركة طلاب ومعلمين التعلم الفنى بالمحافظة وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كما تابع أعمال المبادرة بطريق مطار أسيوط الدولي.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال كشط الاسفلت القديم بالطريق الصحراوى الغربى حتى مدخل المطار ومدخل مدينة ناصر وتابع أعمال إعادة الرصف التى تقوم بها الهيئة القومية للطرق والكبارى وشركة النيل وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة وذلك لإظهار الشكل الجمالى موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثمنًا الجهذ المبذول فى أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.