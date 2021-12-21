حصاد 2021 .. زيارات وزراء وسفراء لدعم المشروعات الجارية ولقاءات مع المواطنين بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

شهدت محافظة أسيوط خلال عام 2021 العديد من الإنجازات والمشروعات المهمة التي نفذتها الدولة، وذلك في إطار خطتها لتنمية محافظات الصعيد تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 فضلاً عن تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات وإنهاء الخصومات الثأرية بالإضافة إلى استقبال عدد من الوزراء وسفراء الدول.



حيث قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن عام 2021 قد شهد زيارة عدد من الوزراء كـ "التضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة والرى والثقافة" لتفقد ودعم بعض المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة ومتابعة الأعمال وتذليل العقبات التي تقف أمام الانتهاء منها في المواعيد المحددة ،وحضور عدد من الفاعليات التي تم تنظيمها على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالاضافة إلى استقبال عدد من سفراء الدول على رأسهم سفير دولة الفاتيكان لمونسنيور نيقولاس هنرى.



وفي مجال المصالحات وانهاء الخصومات الثأرية ، فقد شهد اللواء عصام سعد عدة جلسات لاتمام الصلح، وإنهاء العديد من الخصومات الثأرية بقرى ومراكز المحافظة خاصة التي نجحت خلالها لجنة المصالحات ببيت العائلة بالتنسيق مع لجنة مصالحات عرفية والقيادات الأمنية في إتمامها بين العائلات المتخاصمة، مؤكداً خلالها على ضرورة نبذ العنف والقضاء على العادات والتقاليد السيئة من بينها "الثأر"، وتحكيم العقل لإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات واقتلاعها من جذورها لأن "الصلح خير" وحقن الدماء وإفشاء السلام والمحبة والود والإخاء، فيما بيننا مع التأكيد أن العنف لا يبنى الأمم والأوطان داعياً الجميع إلى التركيز في العمل والمساهمة في بناء وتنمية الوطن خاصة في هذه الحقبة التاريخية التي تشهدها مصر من اعلان للجمهورية الجديدة.



وخلال العام المنصرم شهد محافظ أسيوط العديد من اللقاءات الشبابية لحل الشكاوى، وبحث سبل تنفيذ المبادرات المجتمعية والذين يمثلون مختلف قطاعات المجتمع بينهم جامعتي أسيوط والأزهر والأحزاب والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وعدد كبير من الاشخاص ذوى الهمم وذوي الاعاقة ،سواء بديوان عام المحافظة أو بمدينة أسيوط أو بمراكز الشباب المنتشرة بربوع المحافظة وذلك لتسهيل التواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة وتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا ، وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار فضلًا عن اطلاع الشباب على أبرز الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما واصل محافظ أسيوط تفاعله وتواصله المستمر مع المواطنين وطلباتهم من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام واستقبال الشكاوى من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة، أو من خلال إرسال الشكوى على "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بالاضافة الى الرد والتفاعل مع الشكاوى الواردة ، على موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة ، أو مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية وهو ما جعل المحافظة تتصدر قائمة أكثر المحافظات على مستوى الجمهورية في الاستجابة السريعة لشكاوي ومقترحات المواطنين، كما عقد العديد من اللقاءات الدورية بأصحاب الشركات والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة وحل مشاكل القرى والنجوع ، وتفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وإعادة هيكلة الإدارات الهندسية والفنية لضمان سرعة ونزاهة العمل بتلك الإدارات.







أحد الإفتتاحات



انهاء خصومات ثأرية



جانب من الأحداث



جولة لتفقد المشروعات