محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة إنجازات "حياة كريمة"

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نسب إنهاء مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، وذلك خلال اجتماع موسع له مع أعضاء المكتب الفني ، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة ، وقامت هبة الشرقاوي بعرض موقف 101 مشروع يتم تنفيذهم في قطاع التعليم بين صيانة ورفع كفاءة وإنشاء جديد، وتم نهو 21 مشروع وجاري العمل في 68 آخرين بنسبة تنفيذ 52٪ بتكلفة إجمالية 355.44 مليون جنيه.

كما ناقش محافظ الغربية مع مكتبه الفني مشروعات قطاع الصحة، حيث أوضحت جيهان الذهبي أنه سيتم تنفيذ 39 مشروع بتكلفة 519 مليون جنيه ، بدأ العمل في 8 منهم بنسبة تنفيذ بلغت 8٪ ، وفي قطاع الشباب والرياضة فقد بلغ عدد المشاريع 36 مشروع ، تم البدء فى 13 مشروع بنسبة تنفيذ 2.6٪ بتكلفة 194 مليون جنيه.

وفي ذات السياق تم مناقشة موقف مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشارت نيفين بريقع أنه يتم تنفيذ 28 مشروع ، تم نهو مشروعين منهم وجاري العمل في 7 آخرين بنسبة تنفيذ بلغت 38٪ وبتكلفة 465 مليون جنيه ، وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال بقريتي تفهنا العزب ونهطاي واللتان وقع الاختيار عليهما كقريتين نموذجيتين ومرشحتين للافتتاح الرئاسي.

ووجه المحافظ بتكثيف فعاليات تنمية وبناء الإنسان والتي تنوعت الإسهامات فيها ما بين قوافل تعليمية من تنظيم الهيئة العامة لتعليم الكبار والبالغ عددها 12 قافلة ، 80 فصل استكتاب استفاد منهم 812 دارس، ذلك إلى جانب محو أمية 7581 دارس والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن دور يوليو كأكثر المحافظات محواً للأمية ،كما تم تنظيم العديد من القوافل المتنوعة والتي شملت (85 قافلة طبية ، 29 بيطرية ، 21 اجتماعية و36زراعية) ، إلى جانب تقديم مساعدات اجتماعية متنوعة.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة فعاليات التمكين الاقتصادي، حيث أوضح عبد الوهاب الحضري أنه تم تنفيذ (15ندوة ، 10 دورات و 9 حملات طرق أبواب) بواقع 116970 مستفيد ، كما تم إصدار 9528 بطاقة رقم قومي، إلى جانب عقد 12 جلسة ضمن مبادرة تنمية الأسرة بواقع 360 مستفيد من خلال المجلس القومي للمرأة ، ذلك إلى جانب جهود كل من مديريتي التضامن والشباب والرياضة في تقديم (الندوات والدورات التدريبية ، معاش تكافل وكرامة ، تقديم الدعم لذوي الهمم ، توفير 79 فرصة عمل وتوفير التدريبات المهنية المتنوعة) ،كما تطرق الاجتماع لمناقشة آخر أعمال مبادرة "حياة كريمة رقمية" ، حيث قال محمد النويهي أنه تم تنفيذ ٥٤ دورة تدريبية استفاد منها 2330 مستفيد وتدريب 37 موظف بالوحدات المحلية والقروية، ذلك بالإضافة إلى مبادرة التصالح حياة والتي نُفِّذَتْ مع 13 حالة بتكلفة 38383 جنيه.