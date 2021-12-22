محافظ الدقهلية :خطة زمنية محددة لإنهاء التعديات البسيطة والمتوسطة على أملاك الرى

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات على أملاك الدوله خلال 6 أشهر وتحديد أسبقية الإزالة والخطة الزمنية لتنفيذ الإزالات والتنسيق بين كافة الجهات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء سامح توفيق مساعد مدير أمن الدقهليه و المحاسب محمد جلال مدير عام ادارة الاملاك بالمحافظة ووكلاء الوزارة جهات الولاية، ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء كافة حالات التعديات البسيطة والمتوسطة على أملاك الرى .

كما وجه مختار بالتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية والمحافظه وسرعة اعداد بيان يتضمن عدد الحالات ونسب الإزالة التى تمت على النيل وعلى الترع والمصارف.

وأيضا وجه بالتحفظ على الأراضى التى سيتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أى تعديات مره اخرى والتصدى الفورى لها ،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على اراضى املاك الدوله ونهر النيل خلال 6 اشهر واستعادة تلك الأراضى مره اخرى ومنع أى تعدى عليها، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.