محافظ الدقهلية لائحة إعلانات جديدة تتضمن كافة الشروط والإجراءات القانونية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من موارد الاعلانات ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة .

ووجه " المحافظ " بسرعة انشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن كافة الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للترخيص لضبط عملية التراخيص والقضاء علي العشوائية في إقامة الإعلانات، والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين .

وأكد " مختار " علي ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ووجه " مختار " بإعداد حصر لكافة الشركات العاملة في مجال الإعلانات والحاصلة علي تراخيص وتحديد أماكن تلك الإعلانات.

وأشار " المحافظ " الي ضرورة التعاقد مع احدي المؤسسات الإعلانية القومية لتكون هي المسؤولة عن إدارة منظومة الاعلانات داخل المنطقة المركزية ( حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة ومدينة طلخا ) كمرحلة أولي وفي حالة نجاح المنظومة سيتم تطبيقها علي باقي مراكز ومدن المحافظة .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، و رشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، و ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ، و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والمهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندس زناتي السيد وكيل مديرية الطرق بالدقهلية ، و محمد سمير مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق ، واللواء صبري عبده رئيس حي غرب ، واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، و هشام ابو المكارم رئيس مركز ومدينة اجا، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية , اليوم الثلاثاء اجتماعا لاعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظه ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتور محمد ابو غنيمة السكرتير العام للمحافظة .

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف المالي للمنطقة الصناعية والموقف التنفيذي للأعمال الجارية لترفيق مساحة 108 فدان ومناقشة طلبات بعض المستثمرين .

وقرر" المحافظ " تشكيل لجنة لتعديل اللائحة المالية للمنطقة الصناعية لخدمة المستثمرين وتشجيعهم علي الإنتاج وتوفير كل سبل الدعم لهم .

كما قرر " مختار " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المختصه لمراجعة وفحص الأسوار لتركيب منظومة كاميرات لتأمين المنطقه الصناعية والحفاظ علي المصانع من التعرض لأي اختراق .

وكلف " المحافظ " مدير المنطقه الصناعيه باعداد بيان بنسب التحصيلات التي تم تحصيلها من المصانع والمتأخرات وأسباب التأخير والمصانع المتعثرة والمتوقفه والأسباب التي أدت إلي ذلك وبحث إمكانية دعمهم لإعادة تدوير الإنتاج .

كما استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان المحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، وفدا من كنيسة ميت غمر ضم كل من القمص بيشوي كامل والقمص كورولس وديع بالإنابة عن نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد..

وأكد " المحافظ " علي أن الشعب المصري بجميع طوائفه في ترابط ومحبه أبد الدهر ويضرب أروع الأمثله في الوحدة الوطنية حيث يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية ومن خلال التصدي لكافة أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ .