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لهواة الظواهر الفلكية.. شهب الدبيات تمطر سماء مصر اليوم بـ10 شُهب بالساعة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:30 ص
لهواة الظواهر الفلكية.. شهب الدبيات تمطر سماء مصر اليوم بـ10 شُهب بالساعة شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد سماء مصر والوطن العربي ذروة شهب الدبيات، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر وخلال ساعات الليل إلى فجر الخميس 23 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2021.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الدبيات تعتبر من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط من الضوء ساطع.
 
خلال هذه الفترة، ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الأصغر - فوق الأفق، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء.
 
نقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية، مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالي وبذلك تكون الشهب نشطة طوال الليل.
 
يتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة السادسة صباح الخميس، ففي ذلك الوقت تكون نقطة إشعاعها عالية في السماء. عادة تنتج بين 5 إلى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية لكن هذه السنة سيكون القمر الأحدب المتناقص موجود في السماء بالتزامن مع هذه الشهب ما سيؤدي لطمس معظم الشهب، لذلك لا يمكن تحديد العدد الفعلي للشهب. 
 
لمحاولة رؤيتها تجرى مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم حيث تنطلق ظاهريا من أمام تلك المجموعة النجمية وتحديدا بالقرب من النجم (الكوكب)، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.
 
جدير بالذكر أن شهب الدبيات رصدت حديثا منذ حوالي 100 عام مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما جرت ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر قبة السماء.

الشهب

شهب الدبيات

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