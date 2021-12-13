شهب التوأميات تمطر السماء الليلة بـ120 شهابا.. ومرصد القطامية يستعد لرصدها

كتب ـ محمود راغب

يستعد مرصد القطامية الفلكى، التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية، بداية من مساء اليوم الإثنين 13 ديسمبر إلى فجر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، لرصد ذروة زخات شهب (التوأميات) أو الجوزائيات.

وتشهد سماء مصر والوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الإثنين 13 ديسمبرالجارى، وخلال الساعات قبل شروق شمس الثلاثاء 14 ديسمبر وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.

ومن المعروف أن زخات الشهب بشكل عام تحدث نتيجة دخول غبار وحطام أحد المذنبات لجو الأرض بسرعة كبيرة لتحترق به نتيجة الاحتكاك بطبقات الغلاف الجوى وترى كخطوط لامعة بالسماء وتكون على شكل أقرب للألعاب النارية.

وزخات شهب الجوزائيات أو التوأميات تتساقط وكأنها تأتى من الكوكبة النجمية المعروفة باسم الجوزاء والتى تحدث نتيجة مرور الأرض خلال دورانها فى مدارها حول الشمس بحطام الكويكب فايثون 3200.

ومن المتوقع ظهور حوالى 120 شهابا بالساعة، لكن الظروف الجوية ولمعان القمر فجر الغد قد يتسبب فى حجب عدد كبير منها، وسوف يرى فقط اللامع منها. لذا يفضل البعد عن أضواء المدن والتمتع بمشاهدتها من الأماكن المظلمة.