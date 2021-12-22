اليوم السابع
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لقراء القرآن الكريم.. شروط وزارة الأوقاف لإحياء شهر رمضان خارج مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:00 ص
لقراء القرآن الكريم.. شروط وزارة الأوقاف لإحياء شهر رمضان خارج مصر وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة الأوقاف تلقى طلبات قراء القرآن الكريم، الراغبين في إحياء شهر رمضان المبارك، في دول خارج مصر، وذلك للقراء المعتمدين في الإذاعة التليفزيون، حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى الشروط الخاصة للقراء الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج.
 
"اليوم السابع" يوضح فيما يلى شروط إحياء شهر رمضان المبارك خارج مصر لقراء القرآن الكريم المعتمدين في الإذاعة والتليفزيون:
 
1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة  بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.
2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.
3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج. 
 
وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه يمكن القديم لأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، على أن يتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
 
يذكر أن وزارة الأوقاف، فتحت باب المشاركة في مسابقة كبار الحفظة من القراء أصحاب الصوت الحسن من شيوخ المقارئ المعتمدين، وأعضاء المقارئ المعتمدين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر، والقراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى أنه يتم إجراء اختبار تحريري وشفوي في القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة، وعلى الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق على الموقع الالكترنى، وقد أغلقت باب ملء النموذج الثلاثاء 8 ديسمبر الجارى.

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