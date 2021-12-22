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غلق كوبرى تحيا مصر ساعتين غدًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:00 ص
غلق كوبرى تحيا مصر ساعتين غدًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية كوبري تحيا مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، كوبرى تحيا مصر غدا الخميس، لمدة ساعتين، وذلك نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج، والتي تشمل تغيير فواصل الكوبرى.
 
واعلنت المحافظة أنه تقرر غلق الإتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلقا كاملا لمدة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.
 
وأوضحت المحافظة، أنه تقرر أيضا غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه.
 
كذلك غلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه.

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