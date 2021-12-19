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غلق كوبرى تحيا مصر لمدة ساعتين الخميس المقبل لأعمال الصيانة الدورية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:34 م
غلق كوبرى تحيا مصر لمدة ساعتين الخميس المقبل لأعمال الصيانة الدورية كوبري تحيا مصر
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى تحيا مصر الملجم على محور روض الفرج والتي تشمل تغيير فواصل الكوبرى فقد تقرر غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري والاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلقا كاملا لمدة ساعتين، اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021 وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر.
 
وأوضحت المحافظة، أنه تقرر أيضا غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائري مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وغلق الاتجاه القادم من الدائري إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم .
 
 

كوبري تحيا مصر

المرور

القاهرة

صيانة الكباري

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