صعود 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 3.33%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلةمات بنسبة 2.74%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.96%، ثم قطاع الموارد الأاسية بنسبة 1.56%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.46%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية والعقارات بنسبة 1.07%، 1.04%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.71%، أعقبه المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.65%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.03%، فيما استقر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بينما تراجعت 3 قطاعات وهي الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، 0.26%، 0.14%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 325.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19% والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 87.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.3 مليون جنيه، 106.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3947 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1136 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.