صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الشحن" بنسبة 4.12%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.12%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.44%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.33%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.19%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية والمنسوجات والسلع المعمرة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.88%، 0.85%، 0.84%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.29%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 3 قطاعي وهي الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.29%، 0.13%، 0.1%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.3%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.1 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3920 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.