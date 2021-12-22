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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تصميم الأثاث لطلاب الفنون التطبيقية.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:15 ص
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض تصميم الأثاث لطلاب الفنون التطبيقية.. صور رئيس جامعة بنها وعميد كلية الفنون التطبيقية خلال الافتتاح
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، معرض تصميم الأثاث والذى نظمته كلية الفنون الفنون التطبيقية بالجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلى عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وأساتذة وطلاب قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية.

وأكد الدكتور جمال سوسه، خلال تفقده المعرض علي أهمية الاستفادة من الأعمال الطلابية في قطاع خدمة المجتمع وتبني أفكار الطلاب والاستفادة منها بعمل كتالوجات لمختلف التصميمات وعرضها للمجتمع لتسويقها.

وأشار  "سوسة"، إلى أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات الطلاب وتبنى ما يقدمونه من إبداع، مشيدا بالمعرض وبما قدمه الطلاب من أعمال لتعظيم الاستفادة منها وبالأخص في مصانع الأثاث في مصر مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لجامعة بنها.

من جانبه قال الدكتور عبد المؤمن، إن المعرض من أعمال طلاب الفرقة الأولي والثانية بقسم التصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وتحت إشراف الدكتورة غادة المسلمي رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث، والدكتورة وسام ممدوح المدرس بالقسم.

جانب من افتتاح المعرض

جانب من افتتاح المعرض

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

رئيس جامعة بنها وعميد كلية الفنون التطبيقية خلال الافتتاح
رئيس جامعة بنها وعميد كلية الفنون التطبيقية خلال الافتتاح

 


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