اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"جامعة بنها" تشارك بورشة عمل للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:23 م
"جامعة بنها" تشارك بورشة عمل للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومى خلال مشاركة جامعة بنها بالمؤتمر
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.

وأشار "سوسة"، إلى أن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل على تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري. فى هذا السياق شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة بورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجامعات بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها انطلاقا من بدء الجائزة في دورتها الثالثة وذلك تحت إشراف فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام عل‎ى الجائزة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي.


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

اخبار القليوبية

التنمية المستدامة

جائزة التميز الحكومى

التميز الحكومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة بجامعة بنها عن تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية للعاملين من أثر السقوط

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:52 م

جامعة بنها: لا تعطيل للدراسة بالكليات واليوم دراسى وعمل عادى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:20 ص

رئيس جامعة بنها خلال لقاء وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: الجامعة بيت خبرة للمجتمع

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:37 م

جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:49 ص

جامعة بنها تنظم قوافل طبية وتثقيفية لقرى شبين القناطر بمبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:46 م

جامعة بنها تنشر 1634 بحثًا علميًا بالدوريات الدولية المتخصصة خلال 2021

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة