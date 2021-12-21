"جامعة بنها" تشارك بورشة عمل للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.

وأشار "سوسة"، إلى أن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل على تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري. فى هذا السياق شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة بورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للجامعات بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها انطلاقا من بدء الجائزة في دورتها الثالثة وذلك تحت إشراف فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام عل‎ى الجائزة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تغيير فلسفة العمل الحكومي ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي.