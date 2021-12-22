تعرف على نصائح صحية لحماية العين من متلازمة رؤية الكمبيوتر

تتسبب عادة الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر والهاتف المحمول لساعات طويلة في إجهاد العين، وهذه المشكلة ليست لدى البالغين فحسب، بل عند الأطفال أيضًا، يطلق عليها الخبراء "متلازمة رؤية الكمبيوتر"، فيما يلى نلقي نظرة عميقة عليها وما هي متلازمة رؤية الكمبيوتر وبعض التدابير للوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما هي متلازمة رؤية الكمبيوتر؟
عادة ما تكون متلازمة رؤية الكمبيوتر حالة مؤقتة تنعكس عند اتخاذ خطوات تصحيحية، لا يسبب عادة ضررا دائمًا للعين، تتمثل إحدى الخطوات التصحيحية أو الوقائية في التأكد من أن الشخص يأخذ فترات راحة كافية أثناء استخدام الشاشة، ينصح بأخذ بضع ثوان للراحة كل نصف ساعة واستراحة أطول مدتها خمس عشرة دقيقة كل ساعتين.
أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر
من مشاكل الرؤية والعين مثل الصداع ، إجهاد العين ، جفاف العين ، حكة العين ، الرؤية الضبابية ، إجهاد العين ، الرؤية المزدوجة ، العيون الحمراء ، آلام الرقبة ، آلام الظهر.
أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر
نصائح للمساعدة في تخفيف إجهاد العين
1. إعادة ترتيب مساحة عملك : يمكن أن تكون إعادة ترتيب مساحة عملك أكثر فائدة مما يبدو، تأكد من وضع شاشتك أسفل مستوى عينك بقليل وعلى بعد حوالي 20-28 بوصة من وجهك، تأكد من أنك جالس في مثل هذا الوضع بحيث لا تحتاج إلى مد رقبتك أو ظهرك لقراءة أي شيء مكتوب على شاشتك.
2. خذ استراحة :أخذ قسط من الراحة شىء ضرورى.
جلوس صحية لمتلازمة كمبيوتر
3. تجنب جفاف العينين:إذا استمر جفاف عينيك ، جرب بعض القطرات.
4. تحسين وضعك :من الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تساعدك تحسين وضعك مثل الجلوس بشكل مستقيم ، وإبقاء الشاشة أقل قليلاً من مستوى العين ، واستخدام كرسي مع دعم ظهر لطيف ، والحفاظ على استرخاء كتفيك.، يمكن أن يساعدك اتباع هذه الخطوات القليلة في الحصول على وضعية جيدة أثناء العمل وبالتالي تقليل إجهاد العين.
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